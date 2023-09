Kultur Niko Pirosmani in der Fondation Beyeler

Wie Vincent van Gogh, Henri Rousseau und Marc Chagall gelang es ihm, Bilder zu malen, die von den Menschen auf der Straße ebenso geliebt werden wie von Avantgardekünstlern. Mit großer Empfindsamkeit verwandelte der autodidaktische Künstler Alltägliches in Außergewöhnliches. Oft blicken die würdevoll dargestellten Menschen und Tiere die Betrachter eindringlich und zugleich entrückt an. Dabei entwickeln sie in harmonischer Ruhe eine faszinierende Präsenz. In leuchtenden Farben auf schwarzem Hintergrund malte Pirosmani ikonische Bilder von glühender Intensität. Die bisher bedeutendste internationale Ausstellung führt mit rund 50 Hauptwerken in Pirosmanis Welt ein.

17. September bis 28. Januar 2024