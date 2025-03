Ischtar-Tor und Prozessionsstraße von Babylon

Bereits am Freitag kamen laut SPK rund 3.400 Besucher, am Samstag etwa 4.600. "Es gab kaum Wartezeiten und wir konnten alle Besucher, die noch tagsüber spontan ins Haus wollten und eine Karte an der Tageskasse kaufen wollten, hineinlassen", teilte die SPK mit. Auch die Abendstunden seien gut genutzt worden.