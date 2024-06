Kultur: Oberrheinische betören

Eine Lanze fürs Fagott

Bei diesen Sommerkonzerten brechen die Oberrheinischen eine Lanze für das Fagott. Mit hörbarer Emphase widmen sie sich aber auch der Capriol Suite von Peter Warlock, ein Werk nach Renaissancetänzen, deren Charakter von Dirigent Wang schön plastisch herausgearbeitet wird.

Das Orchester versprüht hier Freude am Ausdruck, an den Kontrasten, an den musikalischen Empfindungen und zaubert ein betörendes Klangbild. Wie zum Schluss dann auch in der Simple Symphony von Benjamin Britten, wo die lyrische Sicht auf die Musik beeindruckt. Ebenso wie das bewundernswerte Einfühlungsvermögen, mit dem die Musiker bei jedem Stück den adäquaten Tonfall treffen.

Das Programm ist nicht wuchtig, braucht weniger Blech als in den Winterkonzerten und hat den Charakter einer sommerlichen Serenade.

Termin: 30. Juni, 11 Uhr, Halle 9 Lörrach