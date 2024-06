Kultur: Oberrheinisches Sinfonieorchester probt eine Uraufführung

Das Konzertprogramm

Bei der ersten Probe der Hausmusik in voller Besetzung sind sich Komponist Lenzing am Fagott und Dirigent Siping Wang bereits sicher, dass die Aufführung ein Erfolg werden wird. Mit seiner „Hausmusik“ habe er ein humorvolles, entspanntes Stück schaffen wollen, das durchaus in Familien, aber auch von Schülern oder Studenten gespielt werden könne, erzählte Lenzing beim Pressegespräch vor der Probe. Seit langem unterrichtet der Fagottist an drei Musikschulen in der Region. Einen weiteren Schwerpunkt in seinem musikalischen Leben spielt die Zusammenarbeit mit der „Akademie für Alte Musik“ in Berlin. Seine „Hausmusik“ lebt von den Kontrasten. „Ich spiele gerne mit den Stilen“, erzählte er. Er freue sich, dass das Orchester sich auf das Unbekannte eingelassen habe. Neben Lenzings „Hausmusik“ spielt das Sinfonieorchester bei den diesjährigen Sommerkonzerten Werke aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die populäre „Capriole Suite“ für Streichorchester des Briten Peter Warlock besteht aus sechs Tänzen. Von Ermanno Wolf-Ferrari erklingt das „Suite-Concertino F-Dur“. Über das Stück heißt es im Programmheft, der Komponist habe jenseits der Moderne die zeitlose Schönheit gesucht und Mozart sei sein Idol gewesen. Lenzing übernimmt hier den Solopart auf dem Fagott. Zum Abschluss wird Benjamin Brittens „Simple Symphony“ erklingen. Die Sätze unter den Bezeichnungen „Boisterous Bourréé“, „Playful Pizzicato“, „Sentimental Sarabande“ und „Frolicsome Finale“ klingen bereits verheißungsvoll.

70 Jahre „Oberrheinische“

Das Orchester besteht überwiegend aus fortgeschrittenen Amateurmusikern und arbeitet bei Konzerten mit befreundeten Amateur- und Profimusikern zusammen. Im Jahr 1954 gründete Renatus Vogt den Klangkörper unter dem Namen „Orchester Oberrheinische Musikfreunde“. 1989 wurde ein Verein gegründet, der seit 2013 den Namen „Oberrheinisches Sinfonieorchester Lörrach“ trägt. Während von Beginn an Werke Mozarts einen Schwerpunkt bei den Konzertprogrammen bildeten, spielt das Orchester heute ein weitgefächertes Repertoire von Klassik bis Moderne.