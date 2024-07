Kultur: Peter Gaymann stellt im Dreiländermuseum Lörrach aus

„Lachen ist eine körperliche Übung von großem Wert für die Gesundheit“, zitiert Museumsleiter Jan Merk den griechischen Philosophen Aristoteles. Die neue Sonderausstellung „Typisch Dreiland! Cartoons von Peter Gaymann“ biete deshalb Besuchern eine gute Gelegenheit, den Wert ihrer Gesundheit zu steigern.

Dreiland-Besonderheiten

Gaymann ließ sich vom Dreiland zu neuen Cartoons, Zeichnungen und Objekten inspirieren. „Dabei lässt er, neben seinen bekannten Hühnern, auch allerlei zwei- und mehrbeiniges Getier über die Grenzen blicken, was ungeahnte Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Klischees und andere Wahrheiten aus allen Lebensbereichen in Frankreich, in der Schweiz und in Deutschland zum Vorschein bringt“, schreibt das Museum in einer Mitteilung