Kultur: Premiere in Basel

Karriere als Autor

Seine Karriere als Autor begann am Theater. In den späten 1990er-Jahren war Bärfuss Mitbegründer der Theater- und Künstlertruppe 400asa, für die er mehrere Bühnenwerke verfasste. Zum Romanautor wurde er erst später. Sein erster Roman „Hundert Tage“ erschien 2008. Für seinen zweiten Roman „Koala“ wurde er 2014 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. 2019 folgte der renommierte Georg Büchner-Preis. Nach der Dramatisierung von Stendhals Roman „Rot und Schwarz“ (1830) vor vier Jahren, ebenfalls am Theater Basel, schreibt Bärfuss nun zum ersten Mal eine Bühnenfassung zu einem seiner eigenen Prosawerke. Auf den ersten Blick scheint sich „Die Krume Brot“ nicht für die Theaterbühne zu eigenen. Der Roman nimmt sein Leser mit auf eine wilde Reise, die auch geografisch Sprünge macht. Zudem präsentiert sich die Hauptfigur Adelina wortkarg. Auch sonst finden sich im Roman wenige Dialoge in direkter Rede, mit Ausnahme eines langen klassenkämpferischen Monologs eines Revolutionärs.