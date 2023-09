Kultur Rätselhafter Einzelgänger

Tierbildnissen wie die bekannte Giraffe

Dazu gehören Tierbildnisse wie die bekannte „Giraffe“, Stillleben mit Lebensmitteln, Porträts von meist einfachen Menschen sowie erzählerische Landschaften mit Prozessionen und Volksfesten. Viele Werke sind Ölmalereien auf Wachstüchern. Darauf sind oft Szenen aus dem Alltagsleben im Kaukasusland abgebildet. Vom tatarischen Kameltreiber über den Hausmeister bis hin zur „wasserholenden Bäuerin mit Kindern“ sind die Charaktere jeweils liebevoll gemalt.

Die Motive prangen dabei in leuchtenden Farben vor einem dunklen Hintergrund. So etwa der „Fischer in rotem Hemd“. Hier fließt der Hintergrund mit dem Vordergrund, also dem Fisch in den Händen des Porträtierten zusammen. Der Strohhut des Fischers gleicht einem Heiligenschein, was wiederum auf die Ikonenmalerei anspielt, wie Daniel Baumann, Gastkurator und Direktor der Kunsthalle Zürich, erklärte.