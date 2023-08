Kultur Sensibles Zeitporträt

Hier und auch in den anderen Dialogen im Buch erlebt man Matschke, den Vorleser, als begnadeten Schauspieler mit Sinn für Witz und Ironie. Leichthändig verpackt Matschke in seinem Text und auch in seinen mündlichen Ergänzungen dazu Bedenkenswertes zu den großen Lebensthemen wie Heimat, Liebe, Krankheit, Tod, Glück oder auch Langeweile.

Begnadeter Schauspieler

Das zufällige Zusammentreffen des Koma-Anfalls seines Vaters mit dem Mauerfall nimmt er als „Schicksalsmoment“ wahr. Denn damals sei nicht nur die DDR, sondern auch die BRD, „wie wir sie kannten“, untergegangen. Die Welt stand auf einmal offen.

Das Publikum kommt auch zu Wort, die Fragen konzentrieren sich auf die Kindheit in der hessischen Provinz im Kontrast zum jetzigen Leben in Berlin. Wo er sich denn beheimatet fühle? Die Menschen seien „eine Summe von Heimaten“, womit Matschke auch auf das Thema Flucht kommt, die sein Vater im Kindesalter selbst erleben musste. Für sein leidenschaftliches Bekenntnis zu Asyl erntet er spontanen Zwischenbeifall.

Rückblenden mit Charme

Die Rückblenden auf seine Karriere erhalten einen besonderen Charme, als sich herausstellt, dass „der Mann am Licht“, Hausherr Dieter Bitterli, vor 31 Jahren dem angehenden Bühnenkünstler Matschke in Berlin Schauspielunterricht erteilt hat. Am Ende überreicht der „Lichttechniker“ seinem ehemaligen Schüler eine prachtvolle Sonnenblume.