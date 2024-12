Kultur: Sinfonieorchester spielt

Schließlich erklingt Richard Strauss titelgebende Alpensinfonie, op. 64 (1915). Die musikalische Darstellung von Naturphänomenen hat Komponisten schon immer gereizt. So auch Richard Strauss, der als Fünfzehnjähriger nachts aufbricht, um den Sonnenaufgang auf einem Gipfel der Alpen zu erleben. Beim Abstieg gerät er jedoch in ein Gewitter. Später hat er seine Erinnerungen in einer Sinfonischen Dichtung verarbeitet.