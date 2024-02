Kultur: Sol Gabetta und Musikstars

„Solsberg Young Artists“

Die 19. Ausgabe des Solsberg Festivals programmiert zehn Hauptkonzerte sowie ein Kinderkonzert in vier verschiedenen Spielstätten, von denen vier der Serie „Solsberg Young Artists“ angehören. Das Festival-Zentrum ist die Klosterkirche Olsberg, aber wie gewohnt finden auch Konzerte in der Stadtkirche Rheinfelden statt. Erneut ist das Solsberg Festival zu Gast in der eindrucksvollen Klosterkirche St. Peter sowie im Schützenkeller des Hotels Schützen in Rheinfeldern.

Renommierte Musiker

Sol Gabetta ist es erneut gelungen, renommierte Musikerinnen und Musiker zu gewinnen und ein vielseitiges Programm zusammenzustellen. Ein besonderer Höhepunkt wird das bevorstehende Trio-Konzert mit der Geigerin Hana Chang (Solsberg Young Artist 2023) und der Pianistin Alexandra Dovgan (Solsberg Young Artist 2022) sein, die gemeinsam mit Sol Gabetta ein Mendelssohn-Programm präsentieren werden.