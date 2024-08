Kultur: Sommer, Kunst, Konzerte

Kunsttage Basel

Vom 30. August bis 1. September findet in der Region Basel die fünfte Ausgabe der Kunsttage Basel statt. Die Fondation Beyeler sowie über 60 weitere Museen, Galerien, Ausstellungsräume und Off Spaces nehmen teil und machen moderne und zeitgenössische Kunst für ein breites Publikum erlebbar. Das abwechslungsreiche Programmangebot soll die Stadt und öffentliche Räume von Riehen bis zum Dreispitz-Areal in Münchenstein beleben.

Im Rahmen der Kunsttage Basel zeigt die Fondation Beyeler in ihrer neuen Sammlungspräsentation Höhepunkte aus ihrer Sammlung. Am Sonntag, 1. September, kehrt die Zürcher Disco-Punk-Band Waldorf mit ihrem „Waldorf Experience“ in die Fondation Beyeler zurück.

Open Studio

Über die Sommermonate hinweg bieten das Open Studio oder das Mobile Atelier die Möglichkeit, die ausgestellten Kunstwerke, die Architektur und den Park zu erkunden und selbst aktiv zu werden. Geführte Spaziergänge auf dem „24 Stops – Rehberger-Weg“ laden ein, die Landschaft zu entdecken, so die Fondation.