Jan Merk, Ellen Mosbacher, VBK-Vorstandsmitglied Jürgen Armbrecht und Marga Golz (v.l.) im Hof des Lörracher Dreiländermuseums Foto: Bernhard Konrad

Spuren der Zeit, so die Kuratorinnen, könnten überaus vielfältig gesehen und interpretiert werden: „Wir nehmen sie in Bezug auf die uns umgebende Welt wahr, räumlich sowohl in Landschaften als auch in unseren Städten. Wir nehmen sie im gesellschaftlichen Kontext wahr, mit den großen Veränderungen, die uns das Internet brachte. Und jeder von uns nimmt Zeitspuren ganz persönlich wahr: Wir werden älter, erleben Verluste und sehen die neue Generation heranwachsen.“

All diese Aspekte soll die Ausstellung anlässlich des 20-jährigen VBK-Bestehens reflektieren.