Kultur: Star-Gambistin spielt in Lörrach

Das ist schwer zu sagen. Das Instrument hat ja mehr Saiten. Statt vier sind es sechs oder sieben auf einem Steg, da muss man mit dem Bogen sehr sensibel arbeiten und eine große Treffsicherheit haben. Man hat aber einen großen Stimmumfang. Da es Bünde hat, ist es eher mit einer Gitarre oder Laute verwandt. Und so kann man Akkorde viel einfacher spielen als auf einer Geige.

Sie begeistern sich für die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Wie kam das als junger Mensch?

Ich habe schon immer auch viel gesungen, zum Beispiel John Dowland, eine wunderbare, poetische Musik. Für mich war das irgendwie nie „alte“ Musik. In dem Moment, in dem man es spielt, ist es ja neue, lebendige Musik. Ich fand diese Gedichte so wunderbar. Oder Heinrich Schütz. Ich hatte eine große Affinität zu geistlicher Musik. Wahrscheinlich, weil mein Vater auch Kirchenmusiker war. Wir fühlten uns eher in der Musik als in der Kirche fromm. In der älteren Musik finde ich viele Aspekte des menschlichen Daseins wie Trauer oder Melancholie viel besser ausgedrückt als in vieler Musik des 20. oder 21. Jahrhunderts.

Sie machen aber auch Experimente, beispielsweise mit E-Gitarren, sind sehr aufgeschlossen

Immer!

Braucht es solche Crossover-Geschichten, um das Publikum zu erobern?

Als Musiker ist man immer daran interessiert, mit anderen interessanten Musikern zusammenzuarbeiten. Es gibt kein einziges Genre, in dem es nicht großartige Musiker gibt. Wenn so jemand zu mir kommt, und mir eine Zusammenarbeit vorschlägt, bin ich dabei: Lass uns das machen und schauen, was dabei herauskommt. Man begibt sich dann in eine andere Blase und erreicht so vielleicht auch ein anderes Publikum. Aber die erste Intention ist die Neugier.

Sie sind auch Professorin. Sind die heutigen Studenten anders?

Die leben in einer anderen Zeit. Als ich jung war, produzierte man CDs. Und man wurde dafür bezahlt. Heutzutage gibt es das ja eigentlich kaum noch. Die jungen Musiker sind in anderen Kontexten unterwegs, haben Youtube-Kanäle. Eine meiner Schülerinnen beispielsweise komponiert Soundtracks für Computerspiele. Die jungen Musiker stellen sich in vielen Richtungen auf. Man arbeitet ja nicht auf eine Festanstellung hin, sondern agiert in ganz vielen Richtungen. Gerade in der Corona-Zeit hat sich da viel entwickelt.

Folkert Uhde zeigt auf dem projizierten Bild verschiedene Aspekte. Foto: Henner Fritzsche

Sie kommen am Donnerstag in den Burghof, bringen Freunde mit, und es geht auch um Freundschaft. Erzählen Sie.

Das Programm basiert auf dem Gemälde „Musizierende Gesellschaft“ von Johannes Voorhout aus dem Jahr 1674. Die Charaktere darauf sind von der Forschung inzwischen identifiziert: Man sieht Buxtehude, den Maler Voorhout selbst, Johann Adam Reincken sowie weitere Musiker. Es ist eine musizierende Gesellschaft von Freunden. Ich habe dann davon inspiriert mit meinen Freunden Michael Behringer, Petra Müllejans, Lee Santana und der Sängerin Miriam Feuersinger ein Programm mit Musik, Gesang und Erzählung gestaltet, das viele Aspekte des Lebens behandelt. Folkert Uhde zeigt auf dem projizierten Bild verschiedene Aspekte und erläutert diese. Es ist ein Gesamterlebnis. Man erfährt ganz viel über die Komponisten.

Sie sind Artist in Residence. Was bedeutet Ihnen das?

Das Schöne daran ist, dass man selber Vorschläge machen darf zu Programmen, die man hörenswert findet. Und dass man sie zeigen kann. Das ist toll.

Sie sind im März noch mal im Burghof.

Ja, mit dem Programm „Da Pacem“. Es ist eine Art Friedensgebet, bei dem Avo Pärt in der Mitte steht. Am Anfang und am Ende werden der Countertenor Terry Wey und fünf Gamben ein modernes Stück spielen, das auf einem griechischen Palindrom beruht. Es geht um das Abwaschen von Sünden. Ein beeindruckendes Stück. Mit der iranisch-deutschen Pianistin Cymin Samawatie improvisieren wir: Gambe und modernes Klavier. Für mich hat das auch mit Frieden zu tun: Wenn man Dinge, die eigentlich so gegensätzlich erscheinen verbunden bekommt. Die inhaltliche Dringlichkeit konnte ich damals noch nicht ahnen. Ich glaube, indem man diese Musik einfach auf sich wirken, die Gedanken schweifen lässt, ist das doch etwas Wunderbares. Dazu kommen noch Klagegesänge aus dem 30-jährigen Krieg, die habe ich entsprechend bearbeitet. Ein leider aktuelles, aber sehr hörenswertes Programm, das große Stille verbreitet. Ein Konzert zum In-sich-hineinhören und zum Frieden kommen.

Zu Frieden kommen Sie offenbar Zuhause auf dem Land?

Ja, ich lebe tatsächlich mit meiner Familie eine Mischung aus Bullerbü und Petterson. Ich habe Schafe, Enten und Hühner, zwei schwarze Katzen und Hunde, und das wuselt hier alles um mich herum. Wir wohnen nahe am Wald und da finde ich tatsächlich Ruhe. Ein Rückzugsort, an dem man mit dicken Socken den Sonnenuntergang betrachten kann.