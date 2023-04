Kultur Sternstunde der Orgelmusik

Seit kurzem ist Daniel Roth „Titulaire Emérite“ (emeritierter Titularorganist) an der Kirche St. Sulpice in Paris, wo er nur noch einmal im Monat an einem Sonn- oder Festtag spielt. Vielleicht hat der berühmte Orgelvirtuose deshalb Zeit gehabt. Mit ihm saß ein Sachwalter der französischen Tradition an der Jann-Orgel, die auch französisch disponiert ist. Für den außergewöhnlichen Gastorganisten war es „eine große Freude, an dieser schönen Orgel“ sein Programm vorzubereiten.

Ein überragender Interpret

Roth ist ein überragender Interpret der bewegenden französischen Orgelromantik und er führte vor, wie man diese Musik spielen muss. Als Meister der Registrierkunst machte er aus dem Lörracher Instrument eine kleine Cavaillé-Coll-Orgel, wie er sie an seiner Wirkungsstätte in Paris vorfindet. Es war faszinierend zu hören, dass die Orgel in St. Bonifatius den Ansprüchen dieser französischen Musik nichts schuldig blieb, ja, orchestrales Profil entwickelte.