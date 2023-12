Kultur: Stomp kommt

Was vor fast 30 Jahren in den Straßen Großbritanniens mit Händen, Füßen und ein paar Besen begann, ist zu einem weltweiten Klangphänomen geworden.

Ursprung von der Straße

„Die jungen Performer, die zu uns stoßen, bringen ihre Kultur mit, ihre Art zu stehen, ihre Art zu schauen, ihre Art sich zu bewegen“, sagt Cresswell. So bleibe Stomp seinen Wurzeln treu und entwickele sich dennoch weiter. Im Londoner West End war die furiose Show 15 Jahre lang einer der Kassenmagneten und wurde mit dem renommierten Olivier Award ausgezeichnet. Das britische Rhythmusspektakel ist auch aus New York nicht mehr wegzudenken: Zum 20. Bühnenjubiläum erstrahlte das Empire State Building Stomp zu Ehren ganz in Rot. Zum 25. Jahrestag erklärte der damalige New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio den 27. Februar 2019 gar zum „Stomp Day in the City of New York”.

Kreative Köpfe

2015 verlieh die Universität Brighton den beiden Erfindern von Stomp die Ehrendoktorwürde. Die Show wurde zum Ausgangspunkt für weitere Projekte, wie die sinfonische Bühnenkomposition „The Lost and Found Orchestra“, einen Oscar-nominierten Kurzfilm sowie eine furiose Rhythmusshow bei den Abschlussfeierlichkeiten der Olympischen Spiele in London 2012.

Vorstellungen: Musical Theater Basel, 23. bis 28. Januar, Di bis Freitag, 19.30 Uhr, Sa, 15.30 und 19.30 Uhr, So, 14.30 und 18.30 Uhr; Tickets an den übliche Vorverkaufsstellen und www.eventim.de