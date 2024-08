Die Welthits von Take That, Seal und Natalie Imbruglia. Die Lebensfreude von Marc Sway, Loco Escrito und Alvaro Soler. Power-Pop von Nemo, Rea Garvey, Mika und Teddy Swims. Rock-Hymnen von Robert Plant, Gary Clark Jr. und St. Vincent: Das Line-up der Baloise Session will vom 17. Oktober bis 8. November alle Dimensionen von Zeit und Raum überwinden. „Starke Emotionen von Neugier bis Nostalgie sind angesagt. Das ist die Kraft der Musik von Newcomern und Superstars, die bei uns in einzigartiger Clubtischatmosphäre zu spüren ist“, sagt Beatrice Stirnimann, CEO der Baloise Session. Die Konzerte finden in der Event Halle der Messe Basel statt und beginnen um 20 Uhr. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 28. August, um 8 Uhr via baloisesession.ch (wir berichten noch).