Kultur Theater im Hof startet

Jiddische Chansons

Erstmals beim Theater im Hof gastieren Les Bubbey Mayse (8.8.) mit ihrer musikalischen Reise in die aschkenasische Kultur. Klezmer und jiddische Chansons sind zu hören – und wie. „Sie spielen das nicht nur, sie entwickeln es schöpferisch weiter“, schwärmt Theatermann Bitterli.

Matthias Matschke

Das Gesicht kennt man: Matthias Matschke ist in zahlreichen Fernsehrollen zu sehen sowie in der heute-show. Der vielseitige Schauspieler hat mit „Falschgeld“ seinen ersten Roman geschrieben und stellt diesen vor (12.8.). In schöner Sprache schildert der Allrounder das Leben in der alten Bundesrepublik in einer Neubausiedlung der 80er Jahre. Mit schwebender Leichtigkeit wird eine Zeit beschrieben, in der alles möglich scheint. Es geht um die Erschütterungen des Erwachsenwerdens zwischen Schule und Zivildienst, um Lehrer, das Leben und die Angst vor dem Sterben nach einem Sturz vom Apfelbaum.

Für Kinder

Zum Abschluss von Theater im Hof ist wieder einmal „Schorschi schrumpft“, gespielt von Christian Schuppli, nach dem Kinderbuch von Florence Parry Heide zu sehen. Eine verzaubernde Geschichte für Jung und Alt (13.8., 15 Uhr).

Kartenbestellung unter Tel. 07626/972081; die Vorstellungen finden bei jedem Wetter statt.