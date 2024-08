Kultur: Theater: Starke Frauenpositionen

Noch bis 1. September

Das von starken Frauenpositionen geprägte Festival dauert bis am 1. September. Für ihr Bühnenprojekt hat die argentinische Theatermacherin Lola Arias Transmenschen und Frauen zusammengetrommelt, die eine Vergangenheit als Inhaftierte in Gefängnissen haben. Es sind dies Menschen, die heute als Taxifahrer arbeiten, in Rockbands auftreten oder ihr Geld als Sexarbeiterinnen verdienen - und Kinder haben.

„Die Tage draußen“

Gezeigt werden „Los Dias Afuera“, also „Die Tage draußen“. Die Kraft schöpft der Abend, der mit viel Live-Rock und raffinierten Live-Video-Überblendungen unterhält, durch die berührenden, weil höchst persönlichen Ausführungen von Menschen, die sich nach dem Knast wieder zurechtfinden müssen - von Menschen, die das nicht nur spielen, sondern wirklich erlebt haben und noch immer erleben.