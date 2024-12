Kultur: Theater von Marthaler

Worum geht es?

Worum geht es also in diesem neuen Marthaler-Stück auf der Großen Bühne des Theaters Basel, wenn nicht um Beethoven selber, seine gemieteten und bewohnten Wohnungen? Es geht um den unbehausten Menschen, um Sesshaftigkeit, Heimatlosigkeit, Mietrückstände. Der Schwachpunkt ist nur, dass das Ganze keine klassische Handlung hat und nicht linear erzählt wird. Das macht es dem Zuschauer nicht so leicht, hineinzufinden in diese bunte Hausgemeinschaft.

Heimito von Doderer

Für die handlungsarme Szenencollage hat der Zürcher Kultregisseur auf Textvorlagen des österreichischen Romanciers Heimito von Doderer zurückgegriffen, der sich in seinem literarischen Werk stark mit dem Wohnen, der Großstadt auseinandergesetzt hat. Und so unterhalten sich die Hausbewohner im Mietshaus mit Texten von Doderer. Nur ganz selten gibt es mal Ansätze zu Dialogen, es sind vielmehr Monologe, die ein großstädtisches Panorama des Lebens und Wohnens beleuchten.