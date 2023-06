To Athena ist Kammerpop, Wehmut, Lyrik und Musik, die zwischen den Welten tanzt. In Trio-Besetzung mit Cello und Piano bringt die Sängerin introspektive und zerbrechliche Kleinodien auf Schweizerdeutsch neben funkelndem und cineastischem Pop in englischer Sprache auf die Bühne in Arlesheim.

Aufgewachsen als Kind einer Geigenbauer-Familie, ist To Athena von Geburt an mit Musik in Kontakt. Die Leidenschaft für Streichinstrumente, eine Kindheit mit Synth-Pop der 80er-Jahre und ein Bewusstsein für relevante Themen sind heute das Amalgam, aus dem To Athena ihren Kosmos baut, heißt es in einer Pressemitteilung.