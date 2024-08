Kultur: Top Stars – fast hautnah

Vorverkauf nutzen

Die zehn Konzerte werden wieder in der bewährten Duo-Anordnung von jeweils zwei zueinander passenden Künstlerpersönlichkeiten stattfinden, ein gemeinsames Motto überspannt dabei jeweils einen Abend. Ein Feuerwerk der Superlative ist gleich das Eröffnungskonzert mit Take That, einer Band, die sonst die großen Arenen füllt. Und nun in Basel bei Kerzenlicht in Clubatmosphäre spielt. Eingestimmt wird das Publikum von Marc Sway, einem der ganz großen Popstars der Schweiz, der seine Karriere in einem Gospelchor begann und heute die Schweizer Album-Charts dominiert. Mit einem Life-Auftritt im kleinen „Atlantis“ am Basler Klosterberg überraschte er die in großer Zahl angereisten Medienvertreter.