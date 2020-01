Kultur Traditionelle Malerei, junges Kunstschaffen

Den Gemälden von Schweizer Malern werden Exponate aus weiteren Sammlungsschwerpunkten von Coninx gegenübergestellt. Es handelt sich um französische Druckgrafiken des 19. Jahrhunderts, deutsche expressionistische Malerei und Zeichnungen oder Objekte aus dem asiatischen Raum.

In einer Einzelausstellung zeigt das Kunsthaus seit dem Wochenende auch Werke der 1983 in Aarau geborenen Denise Bertschi, der Trägerin des Manor-Kunstpreises 2020. Für die Ausstellung entwickelte Bertschi unter anderem ihren Werkkomplex unter dem Titel HELVÉCIA, Brazil (2017/2018) weiter, in dem sie die Wirtschaftsbeziehungen von Schweizer Handelsleuten nach Brasilien während der Kolonialzeit aufzeigt.

Der 1987 geborene Dominic Michel ist Gast von Caravan, der Ausstellungsreihe für junge Kunst. In seinen Arbeiten untersucht er die kulturelle Bedeutung von Objekten und wie sich diese verändern lässt. In Aarau zeigt er beispielsweise einen Konzertflügel aus Holz in Originalgröße, dessen Innenleben jedoch gänzlich fehlt. Die drei Ausstellungen sind bis zum 26. April zu sehen.