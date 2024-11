Kultur und Finanzen: Burghof-Freundeskreis stärkt Sadovnik den Rücken

Positive Wirkung

Mit Burghof und Stimmen habe Lörrach ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, das positiv in die gesamte regionale Kulturszene hineinwirke und einen wichtigen Standortfaktor darstelle. Auch die positiven finanziellen Effekte in anderen Bereichen – Stichwort Umwegrentabilität – dürften nicht vergessen werden.

Zu vermerken seien auch „die deutlich zunehmende Vernetzung und eine stärkere Ausrichtung auf ein junges Publikum“. Burghof und Stimmen seien für viele Bürger – auch Neubürger – ein Ort der Begegnung und Identifikation mit ihrer Stadt. „Besonders für unsere mehr als 500 KKF-Mitglieder ist der Burghof eine Quelle der Inspiration. Wir unterstützen gemeinsam kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen und als Freundeskreis unterstützen wir diesen auch finanziell erheblich“, so Marker für den KKF.