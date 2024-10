Kultur und Finanzen: Sadovnik erläutert den neuen Kurs von Burghof und Stimmen-Festival

Indes ließen sich die positiven Auswirkungen auf die Stadt und die Region nicht immer in Zahlen ausdrücken. Als zwei der größten Kulturinstitutionen der Region steigerten Burghof und Stimmen-Festival das Stadt-Image und die Attraktivität für Bewohner, Touristen und Investoren gleichermaßen und erfüllten einen für die Stadt wichtigen kulturellen Auftrag. „In vielerlei Hinsicht lassen sich Kultur und ihre Institutionen nicht primär an ihrer Effizienz messen, sondern daran, wie sie auf ihr Umfeld wirken. Kultur kostet Geld, gibt einer Gesellschaft aber Unbezahlbares zurück“, so die Stellungnahme.

Mit Zuversicht in die Zukunft

Ermöglicht werde das durch Bürger, die Kulturangebote von Burghof und Stimmen nutzen, durch die Unterstützung der Stadt Lörrach und des Gemeinderats sowie durch das Engagement langjähriger Förderer, Sponsoren und Partner. Sadovnik bekräftigt: „Hierfür sind wir sehr dankbar. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist ihre Solidarität wichtiger denn je, um das reiche kulturelle Leben in Lörrach zu bewahren.“ Trotz der Herausforderungen blickten Burghof und Stimmen mit Zuversicht in die Zukunft – und auf ein neues Kapitel in der Geschichte des Veranstaltungshauses und des Festivals.