Kultur Vergessene Orte

Auffällig sind die mit Kohle überstrichenen und überzeichneten Bilder mit Bibeltexten: eine ganze Serie von Bibelbildseiten mit religiösen Symbolen, die erkennen lassen, dass Steve Luxembourg von christlichen Bezügen geprägt ist.

Religiöse Symbole

In den Räumen verteilt finden sich Objets trouvés, Fundstücke, die in engem Zusammenhang mit den Bildern stehen, und unterm Dach läuft ein Kurzfilm, in dem der Künstler in ruhigen Sequenzen eine „Coming-of-Age“-Geschichte erzählt.

Bis 9. Juli, Sa 15-18, So und Feiertag 14-18 Uhr. Am 18. Juni, 15 Uhr, Kurzfilme und Künstlergespräch, bei der Finissage am 9. Juli, 15 Uhr, Artist Talk und Solokonzert von Steve Luxe