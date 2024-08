Kultur: Verlängert

150 Gemälde

Mit der Ausstellung „When We See Us. Hundert Jahre panafrikanische figurative Malerei“ hat das Kunstmuseum Basel in seinem Haus für Gegenwartskunst erstmals in Europa ein kunsthistorisches Fenster zur figurativen Malerei schwarzer Künstler aus dem afrikanischen Kontinent sowie aus Europa und Amerika. Sie vereint über 150 Gemälde von 120 Urhebern.

Zu sehen ist ein Kaleidoskop unterschiedlichster Stile. Da hängen naive Malereien neben plakativen Pop Art-Werken, kubistische Bilder neben fotorealistischen Gemälden, wilde Collagen neben Ruhe ausstrahlenden Porträts. Zu sehen sind Werke von internationalen Stars, aber auch Bilder von Künstlern, die es hierzulande erst noch zu entdecken gilt.