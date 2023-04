Kultur Virtuose am Piano

Von Jürgen Scharf

Nikita Volov kam bereits das zweite Mal nach Binzen: Der russische Pianist, der seit 2015 in Deutschland lebt und unterrichtet, trifft den Titel der Reihe „Weltklassik am Klavier“ sehr gut. Der 1992 am weißen Meer geborene Virtuose ist erste Perfektionsklasse. Also prädestiniert für Rachmaninow.