Kultur: Von Grauen und Hoffnung

Auf dem Podium (v.l.) Jan Stauffer, Christine Ableidinger-Günther, Ingo Benz, Birgit-Cathrin Duval, Johannes Beyerle und Moderatorin Kathryn Babeck Foto: Dorothee Philipp

Auf dem Podium saßen Christine Ableidinger-Günther, die in Steinen in der Betreuung von Geflüchteten aktiv ist, Jan Stauffer aus Müllheim, Vorsitzender des dortigen Fördervereins Erinnerungskultur, Schreinermeister Ingo Benz aus Kandern und Birgit-Cathrin Duval, die zu einem Erschießungskommando von Zwangsarbeitern im Kleinen Wiesental recherchiert. Das Mosaik der Statements war voll unerwarteter Geschichten. Schreckliche und zu Herzen gehende. Berührend war, dass alle Teilnehmer von Flucht und Vertreibung in ihrer Familie berichten konnten. Ereignisse, die ihr Leben bis heute prägten. Es war Stauffer, der darauf hinwies, dass seit etwa zehn Jahren in Deutschland wieder eine Sprache erstarkt, die zuvor unverfängliche Begriffe wie Migration oder Remigration besetze und umdeute im Sinn der damaligen Machthaber der 1930er Jahre. Die Sprache der AfD. „Wir hören diese Sprache jetzt wieder, und das macht Angst“, sagte Stauffer.

Alltag Geflüchteter

Den tristen Alltag der Geflüchteten in der Steinener Unterkunft beschrieb Christine Ableidinger-Günther. Am meisten zehre das Warten an dem Lebensmut vor allem der Männer. „Mädchen haben keine Chance, sie schaffen die Flucht oft nicht“, sagte sie. Ihr Bericht über die mehrjährige, lebensgefährliche Odyssee eines Mannes aus Sierra Leone sei durchaus zu verallgemeinern, stellte sie fest.

Momente der Gastfreundschaft

Ingo Benz berichtete von einer einjährigen Radtour, die ihn bis nach Ägypten geführt hatte, wo er im oberen Niltal von den Ärmsten noch gastlich empfangen wurde, die das Bisschen, was sie hatten, mit ihm teilen wollten. Und auch in Deutschland habe er als Radtourist immer wieder berührende Momente der Zuwendung und Gastfreundschaft erfahren. Trotz Hassgeschrei heute und furchtbarer Vergangenheit: Die Mitmenschlichkeit ist noch da, sie muss nur wieder deutlicher sichtbar werden. Das war einer der Eindrücke nach dieser sehr gut vorbereiteten und professionell umgesetzten Veranstaltung.