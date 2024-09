Kultur: Was gibt’s im Musical Theater

In der Best-Of-Show Musical Karussell dürfen sich laut Ankündigung die Zuschauer auf die besten Musical-Hits in einer charmanten Rahmenhandlung, inklusive großem Ensemble, Live-Orchester auf der Bühne freuen. Premiere ist am 19. Oktober, gespielt wird bis ins Jahr 2025 hinein.

Neben diesem Mammutprojekt werden sich wie gewohnt hochkarätige Künstler aus allen Genres die Klinke in die Hand geben. Am 25. Oktober macht Kabarett-Urgestein Lisa Fitz mit ihrem neuen Programm den Anfang. Erstmals im Gloria gastiert am 7. November William Wahl. Das ehemalige Bandmitglied von BASTA ist mittlerweile ein Social-Media-Star und begeistert mit Musik-Comedy. Comedy-Fans dürfen sich außerdem auf Markus Krebs am 2. Dezember, den Heinz Erhardt Abend mit Hans-Joachim Heist am 3. Dezember, Bernd Stelter mit „Reg’ dich nicht auf. Gibt nur Falten!“ am 6. Dezember, Erkan & Stefan am 17. Januar, gefolgt von David Kebekus am 31. Januar und Tom Gerhardt am 14. März, bis hin zu Witz vom Olli am 21. März freuen. Das Ende dieser Comedy-Reihe bestreiten am 13. Mai die Wigald Boning und Bernhard Hoëcker, die das erste Mal im Gloria gastieren.