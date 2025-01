Kultur: Wer war Sophie Bögner?

Jugend in Müllheim

In ihren Memoiren schreibt Sophie Bögner über ihre Jugendzeit in Müllheim und aus ihrer Zeit in Straßburg. Über Hebel schreibt sie eine schöne Anekdote: „Um 1812 fielen auch die öfteren Besuche von Hebel, welcher uns in seinen Ferien einige Tage schenkte. Es gefiel ihm, in dem gemütlichen Kreise, wo keine Zeremonie bekannt war und er, der Herr Professor, mit Achtung und großer Liebe willkommen geheißen war. Er streifte gerne allein in der Stadt und in den Gäßchen umher, in welchen er den nämlichen Geruch wie in Basel entdeckte und sich darüber freute. Er lernte auch von den Schildern über den Läden französisch und tat sich etwas zugute, wenn er wußte, daß der Handschuhmacher „gantier“ hieß.

Rührende Anekdoten

Einmal kam er nach Hause und beklagte sich über sein mächtig großes Sacktuch, welcher er so schwer aus der Tasche bringe. Wir halfen ihm ziehen und siehe da! Es war eine zwei Ellen lange Windel, welche noch ungebraucht an einem Sessel gehangen war, und die er statt seinem Sacktuch eingesteckt hatte.“

Hebels Patenkind

Zu lesen ist auch über die Zeit, als ihr Sohn Oswald in Hebels Karlsruher Haushalt zog. Wie Sophie Haufe berichtet, bemühte sich Hebel rührend um seinen Schützling, etwa, indem er mit dem Kleinen bastelte. Der kleine Oswald blieb bis zu Hebels Tod 1826 in dessen Obhut. Später studierte er Architektur, kam als Baupraktikant nach Lörrach und wurde 1859 Großherzoglicher Bezirksbaumeister.