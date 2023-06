Kultur Wie sieht unsere Zukunft aus?

Hobbes war ein Autor der Aufklärung. Seine These besagte, dass der Staat – wie Leviathan – handeln müsse, um den Egoismus unter Kontrolle zu halten. Nur so könne eine gute Gesellschaft entstehen. Was hat Sie daran fasziniert?

Ich habe immer versucht zu verstehen, welche Rolle und welchen Nutzen ich persönlich in der Gesellschaft haben könnte; als Musiker und Künstler wird diese Frage noch wichtiger und verwirrender. Auch die beiden Jahre der Covid-Pandemie mit ihren stark reduzierten sozialen Interaktionen haben mich darüber nachdenken lassen, was eigentlich die Basis der Gesellschaft um mich herum ist. Zusätzlich habe ich in letzter Zeit das Vergnügen und die Herausforderungen erlebt, mich in einer neuen Familie zu integrieren. So kann ich gut beobachten, was den heutigen Kindern in Basel beigebracht wird, was sie in ihrem Alltag erleben, und das mit meiner eigenen Erfahrung vor 30 Jahren in einer etwas anderen Kultur zu vergleichen.

Wie ist der Abend künstlerisch aufgebaut?

Es wird eine Kombination aus visueller Kunst, teilweise improvisierter Musik und einigen performativen Aktionen sein. Dazu spricht und singt Lara Süss, die ich seit etwa fünf Jahren kenne, seit wir zusammen an der Musik-Akademie Basel studiert haben. Ich wollte schon immer außerhalb eines Bandkontextes mit ihr zusammenarbeiten, und da dies das Stimmen-Festival ist, gab es sofort den Wunsch, an „Leviathan“ zusammenzuarbeiten. Benjamin Gregor-Smith ist als Vertreter des Sinfonieorchesters Basel bei uns, das am Nachmittag ja schon im Innenhof des Schlosses Binningen oben spielen wird (s. Artikel unten, A.d.Red.), bevor wir gegen 22 Uhr in die kühle Dunkelheit des Schlosskellers absteigen.

Im Projekt geht es um mögliche Zukunftsvisionen – visuell und klanglich. Welche sind das? Und sind diese eher düster oder optimistisch?

Ich möchte die Interpretation nicht zu sehr in eine konkrete Richtung lenken, aber ich könnte einige Themen beschreiben, wie zum Beispiel Eskapismus. Oder unsere Beziehung zur Natur und der Grund für das Vorhandensein intelligenten Lebens. Wir fragen uns auch, was von der Gegenwart in 200 Jahren übrig bleibt und wie diese dann wohl interpretiert wird. Wir leben in einer Ära, in der die Masse an Informationen exponentiell angestiegen ist, aber die Speichermethoden sind unsicherer als je zuvor. Ist es möglich, dass wir in der Zukunft so effizient über die Vergangenheit lernen können wie in den letzten Jahrzehnten? Ich möchte eine abstrakte Tür zu einem Raum öffnen, in dem Nachdenken über die Zukunft möglich ist.

Sie haben den Klangteppich zur Performance und die Videoprojektion entworfen. Was erwartet die Zuschauer?

Der musikalische Inhalt setzt sich aus live und vorproduziertem Material zusammen. Beide werden auf nicht hierarchische Weise verwendet, das heißt, nicht als Hintergrundband und Live-Komponente, sondern als austauschbare Elemente, um die gewünschte Dramatik zu erzielen. Das Gleiche gilt für die visuellen Komponenten. Ich möchte einen Raum schaffen, in dem wir unsere Fantasie ungehindert laufen lassen können. Die Form des Abends ist eine Clubnacht mit Getränken, ein kühler Schlosskeller mit einer Stunde des Blicks in das Unbekannte.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunftsvision aus?

Ich bin nicht sehr optimistisch für die Zukunft der Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen. Für mich ist die Frage, ob wir als Menschheit aus der wahrscheinlich katastrophalen Zeit mit mehr Empathie herauskommen werden oder ob danach etwas noch Schlimmeres kommen wird. Deshalb sind Kinder und ihre Bildung wirklich entscheidend.

Um etwas positiver zu enden: Wenn wir uns vorstellen können, dass die Zukunft bereits hier ist, dann versuchen wir vielleicht, sie gemeinsam so menschlich und kreativ wie möglich zu gestalten, sei es in der Kunst oder anderen Teilen der Gesellschaft.

Das Gespräch führte Gabriele Hauger.

„Stimmen-Festival: „Leviathan“, Schlosskeller Binningen, Samstag, 1. Juli, 22 Uhr