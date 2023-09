Kultur Zeichnung und Skulptur im Haus Salmegg

Beide Kunstschaffende leben und arbeiten in Vogtsburg am Kaiserstuhl in einem gemeinsamen Atelier. Rosenow stammt aus dem Spreewald, Douma aus den Niederlanden, ihre Wege haben sich in Freiburg gekreuzt.

Die gelernte Grafikdesignerin, die auch einen Schwerpunkt auf Aktzeichnung und Druckgrafik hat, zeigt im Haus Salmegg Zeichnungen mit betonten Linienstrukturen, die an Kalligrafien als Medium erinnern. In diesen filigranen Arbeiten führt eine Dynamik der Striche das Wort, man kann es auch als lineare Kritzeleien bezeichnen, als gestische Spuren; jedenfalls ist Strich für Strich ein malerischer Prozess zu erkennen.