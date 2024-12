Kulturamt blickt zurück: In Weil wurde getanzt, gelauscht und gestaunt

Das City Connect Orchestra der Musikschulen Weil und Lörrach spielte bei der OB-Vereidigung. Foto: Daniel Hengst

Museen und Galerie

In der Ausstellung „Nie wieder. Zwei Schicksale im Nationalsozialismus. Nicolas Barrera & Georg Elser“ im Museum am Lindenplatz zeigte sich, wie bedeutend die Thematik heute noch ist. Auch viele Schulklassen nahmen das Angebot wahr, und so wurden rund 2000 Besuche verzeichnet. Die Dorfstube Ötlingen vermeldete dank des steten ehrenamtlichen Engagements und dem monatlichen Schauschmieden steigende Besucherzahlen. Gut besucht waren auch die Veranstaltungen im Landwirtschaftsmuseum, in denen Trautwein Bachthaler aus seinen Erfahrungen als Landwirt und Winzer berichtete. Mit den beiden Sonderausstellungen im Museum Weiler Textilgeschichte und im Museum am Lindenplatz zu Hans-Theo Baumann sind bereits jetzt im Dezember nach einem Monat Laufzeit die Besucherzahlen im vierstelligen Bereich, und die Nachfrage nach Führungen ist hoch.

Museumsleiterin Barbara Brutscher mit einer Skizze von Nicolas Barrera Foto: Kathryn Babeck

In der Städtischen Galerie Stapflehus waren die Ausstellung zur Verleihung des Markgräfler Kunstpreises durch die Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur Förderung von Kunst und Kultur ebenso ein Höhepunkt wie der Kunst-Flashmob im Mai. Die meistbesuchte Vernissage war die zur Eröffnung der KI-kuratierten Ausstellung „Grenzen“ (läuft noch bis zum 19. Januar), die 170 Menschen anlockte. Darüber hinaus wurde das Stapflehus auch mehrfach vom Weiler Kunstverein Weil am Rhein bespielt.

Kulturamtsleiter erfreut

Kulturamtsleiter Peter Spörrer freut sich über die vielen Veranstaltungen und Erfolge, die innerhalb seines Amtes erzielt werden konnten: „Unsere Abteilungen haben erneut ihre Bedeutung und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.“ Besonders wichtig sei ihm, dass die Mittel, die für den Kulturbereich zur Verfügung stehen, sinnvoll eingesetzt werden. Das alles funktioniere jedoch nicht ohne ein engagiertes Team, und so seien es diese Personen, denen er zum Jahresende besonders dankbar sei.