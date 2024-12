Kulturbrücke Schopfheim/Wehr: Duft der Freiheit im Flakon eingefangen

Wie riecht Freiheit? Sind Augen Spiegel der Seele? Macht Weisheit einsam? Es sind schon philosophische Fragen, die in der Ausstellung von Marion Herrig und John Foster im Alten Schloss in Wehr anklingen. Die Malerin aus Minseln und ihr Mitaussteller aus Wehr zeigen im Rahmen der Kulturbrücke Schopfheim-Wehr neue Arbeiten in unterschiedlichen Techniken.