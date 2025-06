Kulturjubiläum Mama Mercouri - Wie sich Europa die Kulturhauptstadt erfand

Mercouris Antwort darauf lautete: "Ich bin als Griechin geboren und werde als Griechin sterben. Herr Pattakos ist als Faschist geboren. Er wird als Faschist sterben." Kulturministerin war Mercouri 1981 bis '89 und erneut '93/'94.

So war das vor 40 Jahren

Juni 1985: In London besuchten Charles und Diana die Europa-Premiere des James-Bond-Films "Im Angesicht des Todes" mit Roger Moore. In den Charts in Deutschland stand Modern Talkings "You Can Win If You Want" hoch im Kurs.

Am 21. Juni 1985, einem Freitag, proklamierte der damalige griechische Staatspräsident Christos Sartzetakis die Metropole Athen als erste "Kulturstadt Europas". Bis zur letzten Stunde war noch gehämmert und geschraubt worden, wie die Nachrichtenagentur dpa damals berichtete. Am Abend feierte sich Athen ausgelassen an den rund 2.500 Jahre alten Bauten auf der Akropolis.