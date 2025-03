"Hamilton" in Washington: Ja. Aber nicht am Kennedy Center

Das Musical über die Gründungsväter der USA hatte 2015 am New Yorker Broadway Premiere gefeiert und mit seinem Rap und der vorrangig schwarzen Besetzung einen Hype ausgelöst. Es gewann Tony Awards, einen Grammy und den Pulitzerpreis.

In dem prunkvollen Bau des Kennedy Centers am Potomac-Fluss werden traditionell alle Genres von Theater, Tanz und Musik gezeigt. Es wurde nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy (1917-1963) benannt. Statt dort solle "Hamilton" demnächst woanders in Washington aufgeführt werden, schrieb die "New York Times". Genauere Details gab es zunächst nicht.