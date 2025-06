Kulturroute: Zell gehört dazu

Das „Governing Board of the Enlarged Partial Agreement on Cultural Route des Europarates (EPA)“ hat kürzlich in seiner Sitzung beschlossen, die Europäischen Mozart Wege (EMW) offiziell für weitere fünf Jahre als Kulturroute des Europarates zu zertifizieren. Diesen Status hat das Netzwerk, zu dem auch die Stadt Zell gehört, seit 2004 inne. Als einzige Kulturroute, die Wolfgang Amadeus Mozart gewidmet ist, verbindet sie Städte und Institutionen in zehn europäischen Ländern, die von dem Komponisten bereist wurden.