Kundgebung gegen rechts: Kontroverse um Bündnistitel

In einer Replik hatte die Initiatorin des Aktionsbündnisses betont, der Titel sei bewusst so gewählt. Die Unschärfe liege nicht in den Bündnistiteln „gegen rechts“, sondern innerhalb der Rechtskonservativen selbst, die durch ihre Rhetorik – Stichwort „Kleine Paschas“ – teilweise den gesellschaftlichen Rechtsruck beförderten und eine deutliche Abgrenzung gegen Rechtsaußen vermissen ließen. Explizit wurde in diesem Zusammenhang der Bezug auch zur CDU beziehungsweise zu Äußerungen des CDU-Vorsitzenden hergestellt.