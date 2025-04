Kunst am Bad: Neue Badesaison wird bunt

Wand verschönern

Der Wunsch, die schlichte Wand unmittelbar hinter dem Eingangsdrehkreuz ansprechender zu machen, bestand im Förderverein schon seit Längerem. Durch die Vermittlung des Bürgervereins entstand der Kontakt zu Boogie. Der in der Schweiz lebende Künstler genießt weltweit Anerkennung für seine Arbeiten, mit denen er in zahlreichen Ländern Gebäude, Fahrzeuge und sogar Flugzeuge in seinem unverwechselbaren Graffiti-Stil gestaltet hat.

Kreativ umgesetzt

Auch in Zell ist Boogie kein Unbekannter: So schuf er vor zwei Jahren die „Zeller Wand“ und die „Embruner Wand“ im Auftrag des Bürgervereins. Bereits 2011 gestaltete er die Rückwand des Textilmuseums. Im aktuellen Projekt setzte Boogie die Vorstellungen der „Freunde des Zeller Freibades“ kreativ um. Die Vorgabe lautete: „Eine Sommerlandschaft in Zell, Badefreuden, Sonne, kühle Drinks – und unbedingt ein Schwan, möglichst cool integriert.“ Nach zwei Tagen intensiver Arbeit war das Werk vollendet. „Ich bin begeistert – das ist einfach großartig geworden“, schwärmt Rebekka Kiefer vom Förderverein. Auch die Zusammenarbeit mit Boogie verlief reibungslos: „Er ist nicht nur ein großartiger Künstler, sondern auch ein toller und angenehmer Mensch“, so Kiefer weiter. Ab dem 17. Mai können sich die Besucher des Freibades persönlich von Boogies Meisterwerk überzeugen.