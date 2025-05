Kunst aus Lörrach hilft: Erlös von Kunstwerken geht an arme Kinder in Nepal

Dieter Korb in Nepal an einer Schule, die Spendengelder aus Lörrach erhält. Foto: zVg

Seine Empathie zeigt sich indes auch in ganz konkreten Hilfsprojekten. Der Galerist lernte die aus Nepal stammende Lörracher Frauenärztin Meera Niraula-Thiedmann kennen. Mit einem Sparschwein in ihrer Praxis warb sie für Spenden für Kinder in ihrer Heimat. Korb wollte mithelfen. Seit zwei Jahren integriert er in seine Ausstellungen daher ein Charity-Projekt: Jeder ausstellende Künstler gibt ein Kunstwerk frei. Diese werden gesondert präsentiert und zum halben Preis ihres Wertes verkauft, um Kaufanreize zu schaffen. Der Erlös geht komplett an arme Kinder in Nepal. 13 000 Euro kamen so inzwischen zusammen, bilanziert Korb, auch durch zusätzliche Spenden von Galeriebesuchern.