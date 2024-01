Kunst: Deutscher Pavillon mit Bartana und Mondtag in Venedig

Mondtags Part soll dem monumentalen Charakter des in der Nazi-Zeit gestalteten Pavillons "eine fragmentarische, scheinbar kleine Erzählung" entgegensetzen. Mondtag, mit türkischem Migrationshintergrund als Ersan Aygün in Berlin geboren, arbeitet mit den Mitteln von Theater, Musik, Performance und Installation. Mit seinen Inszenierungen wurde er zum Shootingstar der Theaterszene. Er realisierte etwa Sibylle Bergs "Hass-Triptychon - Wege aus der Krise" am Wiener Volkstheater, Bertolt Brechts Theaterstück "Baal" und Thomas Köcks Theateradaption "wagner - der ring des nibelungen" am Berliner Ensemble. Gefeiert wurde auch seine Version von Rued Langgaards Oper "Antikrist" an der Deutschen Oper Berlin.