Die Ausstellung in Landshut befasst sich biografisch mit dem Leben und dem Hauptwerk Koenigs. Gezeigt werden seine wichtigsten Skulpturen im öffentlichen Raum in Form von Modellen und Dokumentationsmaterial.

Plastik "Kugelkaryatide N.Y." stand vor dem World Trade Center

Am 27. Juni folgt eine Ausstellungseröffnung in New York. Im Transatlantischen Zentrum der Bundesrepublik dreht es sich dann um die berühmte Plastik "Kugelkaryatide N.Y." (auch "Sphere" genannt), die in New York vor dem World Trade Center stand und nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beschädigt aus den Trümmern geborgen wurde.