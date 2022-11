Kunst Fünf Vermeers aus Deutschland bei Meisterschau

Für "Vermeer" werden in der Berliner Gemäldegalerie "Das Glas Wein" (ca. 1659–61) und die "Junge Dame mit Perlenhalsband" (ca. 1662–64) auf den Weg gebracht, die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden

verpackt "Bei der Kupplerin" (1656) und "Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster" (ca. 1657–58), das Städel Museum in Frankfurt am Main steuert "Der Geograph" (1669) bei.

Den vom 10. Februar bis 4. Juni in Amsterdam erwarteten Andrang will das Museum mit Zeitslots regulieren. "Wir möchten, dass es schön wird", sagte Kurator Gregor Weber der dpa in Berlin. Vor den häufig kleinformatigen Bildern Vermeers sollten größere Menschentrauben vermieden werden.