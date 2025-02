Kunst in Lörrach: Schüler der Helen-Keller-Schule Maulburg stellen im „Glashaus“ aus

Die Schüler

Unter ihrem pädagogischen Geleit und durch vielfältige Impulse konnten Schüler in verschiedenen Kunstprojekten ihre schöpferischen Fähigkeiten entdecken und erleben, wie viel Freude das kreative Schaffen bereitet. Der Kunst- und Werkunterricht bietet in den letzten drei Schuljahren als Wahlprojekt Möglichkeiten, nicht nur Dinge zu gestalten, sondern vor allem auch sich selbst auszudrücken und weiter zu entwickeln, erklärte Katja Knittel. Denn Kreativität unterliege keiner Norm und sei so vielfältig wie die Menschen selbst. Beim Tun stehe daher eher als das Ergebnis der Prozess des Schaffens im Vordergrund.