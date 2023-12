Kunst in Weil am Rhein: Flüchtigkeit des visuellen Ausdrucks

Schon der Titel der neuen Ausstellung der Colab Gallery, die am heutigen Samstag, 2. Dezember, eröffnet wird, spielt mit Assoziationen, Emotionen und dem Widerspruch zwischen dem vergänglichen, fast flüchtigen Erscheinen von Graffitis im öffentlichen Raum: „Fandalism“ ist ein Kunstwort, das sich aus „Fandom“ und „Vandalismus“ zusammensetzt. Fandom steht dabei nicht nur für die Leidenschaft der Fans kreativer künstlerischer Interventionen, sondern auch für die medialen Wellen, die durch die sozialen Medien und hier besonders durch Instagram-Bilder, Tags und Namen von „Graffiti-Writern“ in das Bewusstsein von Abertausenden von Fans spülen. Unter Vandalismus wird in diesem Zusammenhang eher die spontane, illegale Aneignung von Flächen im öffentlichen Raum verstanden, die im Funktionalismus urbaner Räume individuelle Spuren hinterlässt.