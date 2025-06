Als Pazifist äußerte sich Lindenberg gegen Kriege aller Art. Das zeigt sich in vielen seiner Lieder und seinen gemalten Kunstwerken. Ein Beispiel: 1981 hat Lindenberg den Song "Wozu sind Kriege da?" veröffentlicht, er wurde seitdem mehrfach gecovert.

In der Ludwigsgalerie in Oberhausen zeigt Lindenberg von Sonntag an eine Retrospektive seiner Bilder und Zeichnungen seit den späten 1970er Jahren mit mehr als 300 Werken. Die Ausstellung präsentiert unter dem Motto "Kometenhaft panisch" neben vielen großen Bildern auch bisher noch nie ausgestellte frühe Zeichnungen und zeigt Lindenberg deutlich als politischen Künstler.