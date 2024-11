Kunst: Neue Ibenthaler-Ausstellung: „Am Wasser“

Wenn man einen Rundgang durch die Schau unternimmt, landet man einmal am „Großen Meer“ und in einer Moorlandschaft am „Ewigen Meer“ – beides Seen in Niedersachsen–-, mal an der Ostsee in Dänemark, an verschiedenen Fischereihäfen, an der Küste beim portugiesischen Ancora oder kann sich in Strandkörben an der Nordsee „erholen“.