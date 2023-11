Kunst: Rosen und Weltempfänger - Isa Genzken wird 75

In New York, einer weiteren wichtigen Stadt für das Schaffen der Künstlerin, steht ebenfalls eine ihrer Rosen. Seit 2018 erinnert ein Exemplar ihrer berühmten Arbeit aus acht Meter hohem, bemaltem Stahl neben dem neuen World Trade Center an die Toten des Terroranschlags vom 11. September 2001. Das Museum of Modern Art widmet Genzken 2013 eine umfassende Retrospektive, die auch durch die USA tourt.

1948 in Bad Oldesloe geboren, wächst Genzken in gutbürgerlichem Haus in Hamburg auf. Sie studiert Fotografie und Grafik in Berlin, geht an der Kunstakademie Düsseldorf in die Meisterklasse von Gerhard Richter. Von 1982 bis 1993 ist sie mit dem Maler verheiratet.