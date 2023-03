In New York liegt die vor kurzem fertiggestellte Kapoor-"Bohne" etwas eingequetscht wirkend unter einem Hochhaus im Stadtviertel Tribeca im Südwesten von Manhattan. An ihrem höchsten Punkt ist die offiziell noch namenlose Skulptur etwa sechs Meter hoch. Der Bau des bereits 2008 in Auftrag gegebenen Kunstwerks, das Schätzungen zufolge zwischen acht und zehn Millionen Dollar (etwa zwischen 7,5 und 9 Millionen Euro) gekostet haben soll, hatte sich immer wieder verzögert. Seit der Eröffnung ist aber auch die New Yorker "Bohne" mit ihrer ebenfalls verspiegelten Oberfläche beliebter Ort für Selfies.