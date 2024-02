Kunst Yoko Ono bekommt große Ausstellung in London

Eine Ausstellung der Tate Modern in London widmet sich nun vom 15.2. an ihrem Werk. Nach Angaben des Museums ist "Yoko Ono: Music of the mind" die größte Ausstellung, die es bisher für die japanische Künstlerin in Großbritannien gab.

Projekt kommt auch nach Deutschland

Die Ausstellung wurde gemeinsam mit der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen konzipiert und soll ab Herbst in Düsseldorf zu sehen sein. In London umfasst sie rund 200 Arbeiten. Darunter sind Schriftstücke, Videos, Bilder und Audioaufnahmen.